Роспотребнадзор призвал одновременно вакцинироваться как от гриппа, так и от коронавируса. В ведомстве убеждены, что если оба вируса попадут в организм, угроза для здоровья только возрастет.

Между прививками от ковида и от гриппа должно пройти не менее месяца – такое мнение выразила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, очередность не играет роли: можно либо сначала вакцинироваться коронавируса, либо от гриппа. При этом первые случаи заболевания новым штаммом гриппа уже фиксируются в России – как утверждает Попова, это не лучший признак с точки зрения надвигающегося сезона. Она не исключает, в том числе, и риски эпидемии. В качестве одной из причин она назвала тот факт, что в прошлом году люди не встречались с гриппом так, как это бывает обычно, и иммунная прослойка не сформировалась.

Между тем уже поступают первые сообщения о массовых отказах родителей прививать от гриппа детей. В частности, такие сведения пришли из Краснодара и Воронежа. Чиновники в некоторых регионах также указывали на наличие проблемы еще в прошлом году.

Старт кампании по вакцинации от гриппа был официально дан сегодня.