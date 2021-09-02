Министры иностранных дел стран-членов ЕС обсудят сегодня ситуацию в Афганистане

На встрече в Словении речь пойдет, в том числе, и о тех средствах, которые должны были выделить Кабулу в качестве экономической помощи. Сейчас, как сообщается, Евросоюз заморозил около миллиарда долларов, зарезервированных для Афганистана. Одним из условий возобновления помощи в Брюсселе называли изменение позиции движения «Талибан» по целому ряду вопросов, в том числе по вопросу о правах человека.

Постпред России при ЕС Владимир Чижов считает, что Евросоюз сейчас пытается избежать массового притока афганских беженцев. Чижов уверен, что такая политика, среди прочего, угрожает России, которая граничит со странами Средней Азии.

Движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России.