Владимир Зеленский заявил о готовности США ввести санкции против «Северного потока 2»

В ходе встречи с американским лидером президент Украины договорился также о новом денежном транше Киеву.

Нормальный мужской разговор, хотя и не всегда в солнечной атмосфере, так украинский президент охарактеризовал встречу с Джозефом Байденом, подчеркнув, что негатива в сторону Киева во время переговоров не было. Главным итогом общения стало совместное заявление. Вашингтон обещает в частности не допустить использования «Северного потока 2» у в качестве геополитического оружия. По словам Зеленского, Байден даже пообещал ввести санкции против газопровода, если его Украине будут создавать энергетические проблемы.

Киев получит до конца года около полмиллиарда долларов на реформы и демократические преобразования. Также дополнительную военную помощь, в том числе противотанковые ракетные комплексы. Страны подготовили меморандум о взаимной торговле. Также Вашингтон обещал, в том числе финансово помочь в борьбе с коронавирусом.

США также заявили, что никогда не признают российский суверенитет над Крымом. Байден кроме того пообещал подумать над вариантами участия США в урегулировании на Донбассе, о чем его попросил Зеленский.