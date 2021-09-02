Сборная России по футболу вничью сыграла с командой Хорватии в отборочном матче Чемпионата мира. Это была первая игра россиян под руководством нового наставника Валерия Карпина. Сам он сказал, что результатом, 0:0, удовлетворен. Сейчас в турнирной таблице команда России занимает второе место. Лидируют хорваты. Уже в субботу в рамках отборочного этапа россияне на выезде сыграют со сборной Кипра.
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