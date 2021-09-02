Японские власти подтвердили, что премьер-министр страны не примет участия в Восточном экономическом форуме. Мероприятие проходит в эти дни во Владивостоке. Ранее японская пресса утверждала, что Ёсихидэ Суга планировал прилететь на форум, но отказался от этой идеи, так как не получил приглашения от российской стороны. Его предшественник Синдзо Абэ четыре года назад выступал на площадке форума во Владивостоке.
Самое обсуждаемое
+ 01:13 «Стали говорить «Лавров оправдывает преступления сталинизма». Это подло» «Те, кто требуют воспринимать Сталина как абсолютное зло, кто требует рассматривать его и Гитлера единственными виновниками Второй мировой войны, тем самым хотят поставить на одну доску нашу страну и тех, кто ставил целью завоевать Европу…»
Чего сейчас удивляться, что аудитория узнала об источниках вашего финансирования? Именно эти СМИ так любят публиковать персональную информацию и копаться в чужих финансах, включая разоблачения собственных же коллег. Теперь и про вас узнали важные вещи — вас в том числе финансируют из-за рубежа…