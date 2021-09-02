Японские власти подтвердили, что премьер-министр страны не примет участия в Восточном экономическом форуме. Мероприятие проходит в эти дни во Владивостоке. Ранее японская пресса утверждала, что Ёсихидэ Суга планировал прилететь на форум, но отказался от этой идеи, так как не получил приглашения от российской стороны. Его предшественник Синдзо Абэ четыре года назад выступал на площадке форума во Владивостоке.