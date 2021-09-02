В России началась вакцинация населения от гриппа. Пока что, по словам представителей Роспотребнадзора, ситуация оценивается как стабильная, хотя уже зарегистрированы первые случаи инфицирования вирусом свиного гриппа. В ведомстве рекомендуют россиянам сделать прививку не только от коронавируса, но и от гриппа, чтобы не подвергать здоровье риску. При этом вакцинироваться следует с интервалом не менее месяца.