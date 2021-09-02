Российским пенсионерам сегодня начинают переводить единовременную выплату в 10 тысяч рублей. Первыми эти деньги получат те, кому пенсию перечисляют на банковские карты. Это почти 31 миллион человек, – рассказали ранее в правительстве. Еще около 13 миллионов получат деньги на дому. С предложением о такой выплате президент Владимир Путин выступил в конце августа. Критики этого решения называют выплату подкупом избирателей накануне думских выборов и попыткой помочь кандидатам от «Единой России». Кроме того, специалисты считают, что эти выплаты подстегнут инфляцию.
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