Российским пенсионерам сегодня начинают переводить единовременную выплату в 10 тысяч рублей. Первыми эти деньги получат те, кому пенсию перечисляют на банковские карты. Это почти 31 миллион человек, – рассказали ранее в правительстве. Еще около 13 миллионов получат деньги на дому. С предложением о такой выплате президент Владимир Путин выступил в конце августа. Критики этого решения называют выплату подкупом избирателей накануне думских выборов и попыткой помочь кандидатам от «Единой России». Кроме того, специалисты считают, что эти выплаты подстегнут инфляцию.