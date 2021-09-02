Косметическая компания Natura Siberica, как пишет газета РБК, временно закрыла магазины и прекратила выпуск продукции. Причиной стал разрыв лицензионного контракта с владельцем части торговых марок. Это произошло на фоне корпоративного и наследственного конфликта, который идет в компании с весны, после смерти ее основателя Андрея Трубникова. Когда компания сможет возобновить работу, пока не сообщается.