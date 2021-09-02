Украина предложила США новые форматы по участию в урегулировании конфликта в Донбассе. О них украинский президент Владимир Зеленский сказал своему американскому коллеге Джо Байдену на переговорах в Белом доме. По словам Зеленского, Вашингтон еще будет обдумывать предложение, поскольку до встречи Зеленский деталей не обсуждал. Также президент Украины добавил, что США поддерживают стремление Киева к вступлению в НАТО. В целом переговоры прошли в продуктивной, хотя и непростой атмосфере, – отметил Зеленский.
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