В Москве сегодня наступила так называемая метеорологическая осень, – говорят специалисты. В столичный регион пришел североатлантический циклон, который принес прохладную погоду и дожди, – передает агентство ТАСС. Местами в городе и в Подмосковье ожидаются прояснения. Все это будет сопровождаться ощутимым северо-западным ветром.