В Москве сегодня наступила так называемая метеорологическая осень, – говорят специалисты. В столичный регион пришел североатлантический циклон, который принес прохладную погоду и дожди, – передает агентство ТАСС. Местами в городе и в Подмосковье ожидаются прояснения. Все это будет сопровождаться ощутимым северо-западным ветром.
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+ 01:13 «Стали говорить «Лавров оправдывает преступления сталинизма». Это подло» «Те, кто требуют воспринимать Сталина как абсолютное зло, кто требует рассматривать его и Гитлера единственными виновниками Второй мировой войны, тем самым хотят поставить на одну доску нашу страну и тех, кто ставил целью завоевать Европу…»
Чего сейчас удивляться, что аудитория узнала об источниках вашего финансирования? Именно эти СМИ так любят публиковать персональную информацию и копаться в чужих финансах, включая разоблачения собственных же коллег. Теперь и про вас узнали важные вещи — вас в том числе финансируют из-за рубежа…