Режим чрезвычайной ситуации введен в Нью-Йорке из-за сильного дождя. Вечером в понедельник в городе была остановлена работа практически всех линий метрополитена. Затопило несколько улиц, – передает телеканал CNN. Всё это последствия урагана «Ида», который обрушился несколько дней назад на юго-восточное побережье страны. Чуть ранее режим чрезвычайной ситуации объявили власти штата Нью-Джерси.