Мэрия Москвы модернизирует систему видеонаблюдения в интересах полиции, – пишет пресса

Городские камеры и нейросети «научат» оценивать положение людей в динамике и отслеживать маршруты их передвижения. По сути новое IT-решение, о котором пишет издание «Коммерсантъ» является шлюзом для подключения к городской системе распознавания, которым смогут пользоваться полицейские. Кроме того, система может выявить потенциальных сообщников, то есть тех, кто находится рядом с подозреваемым чаще остальных, а также возможных свидетелей по тому же принципу. Специальные фильтры наделят устройства способностью различать и группировать приметы – наличие бороды, маски или головного убора, а также характерного силуэта. Программное обеспечение будет адаптировано и под гаджеты с различными операционными системами, чтобы пользоваться ими в поле. Вместе с тем подробные данные о гражданах могут пригодится и преступникам. Эксперты опасаются попадание баз на черный рынок.

По данным газеты, на доработку системы выделять дополнительно 130 миллионов рублей.