Один из руководителей университета Станкин, по неофициальным данным, стал фигурантом дела о коррупции. Директор Института технологического развития ракетно-космической промышленности Григорий Зусев, как передает агентство ТАСС, отправлен под домашний арест. Источник в правоохранительных органах говорит, что он уже дает признательные показания. Следствие считает, что Зусев причастен к многомиллионным хищениям инвестиционных средств.

В самом вузе эту информацию пока не комментируют.