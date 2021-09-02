ООН предупреждает о надвигающейся гуманитарной катастрофе в Афганистане. По данным экспертов организации, главная проблема – это нехватка продовольствия. Также страна нуждается в медикаментах. Ранее представители ООН заверяли, что не прекратят оказание помощи афганскому населению.

В свою очередь, еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон уверена, что поставки гуманитарной помощи в Афганистан помогут избежать миграционного кризиса в Европе. Евросоюз, добавила Йоханссон, готов к любому варианту развития событий, но пока массового бегства афганцев из страны Брюссель не наблюдает.