Байден заверил Зеленского в том, что Вашингтон готов ввести санкции против «Северного потока-2»

Американский президент заверил украинского коллегу в том, что Вашингтон готов ввести санкции против газопровода «Северный поток-2». Об этом шла речь на встрече лидеров двух стран в Белом доме, – сказал после переговоров президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее США и Германия договорились о том, что примут меры в отношении газопровода, если Россия начнет использоваться энергоресурсы как инструмент давления на Киев.