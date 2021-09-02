Роспотребнадзор призывает вакцинироваться как от коронавируса, так и от гриппа. Если оба вируса попадут в организм, угроза здоровью человека возрастает, – предупредили в ведомстве. Там добавили, что между прививками должно пройти не меньше месяца. В России уже регистрируются случаи заболевания одной из версий гриппа. Пока что ситуация здесь, по словам чиновников, стабильная.