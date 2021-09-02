В России с начала пандемии в тысячу раз возросло количество работников, которые не вернулись в офисы с удаленки. Сейчас в дистанционном формате трудятся почти 3 миллиона человек, – говорят в правительстве. В то же время в пиковый момент на удаленке находилось до 6-ти миллионов работников. Чиновники заверяют, что в целом рынок труда вышел на докризисный уровень. Сейчас в центрах занятости на учете остается примерно миллион человек. В пиковые моменты эта цифра возрастала до 4-х миллионов.
Самое обсуждаемое
+ 01:13 «Стали говорить «Лавров оправдывает преступления сталинизма». Это подло» «Те, кто требуют воспринимать Сталина как абсолютное зло, кто требует рассматривать его и Гитлера единственными виновниками Второй мировой войны, тем самым хотят поставить на одну доску нашу страну и тех, кто ставил целью завоевать Европу…»
Чего сейчас удивляться, что аудитория узнала об источниках вашего финансирования? Именно эти СМИ так любят публиковать персональную информацию и копаться в чужих финансах, включая разоблачения собственных же коллег. Теперь и про вас узнали важные вещи — вас в том числе финансируют из-за рубежа…