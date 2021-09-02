В России с начала пандемии в тысячу раз возросло количество работников, которые не вернулись в офисы с удаленки. Сейчас в дистанционном формате трудятся почти 3 миллиона человек, – говорят в правительстве. В то же время в пиковый момент на удаленке находилось до 6-ти миллионов работников. Чиновники заверяют, что в целом рынок труда вышел на докризисный уровень. Сейчас в центрах занятости на учете остается примерно миллион человек. В пиковые моменты эта цифра возрастала до 4-х миллионов.