Китай, как пишет белорусское интернет-издание «Наша Нива», из-за санкций заморозил крупный кредит Минску. Это более полумиллиарда долларов, которые должны были пойти на строительство Нежинского горно-обогатительного комбината. С конца июня на площадке приостановлены работы, оттуда уезжают застройщики, рассказали источники издания. Ранее Евросоюз утвердил очередной пакет санкций против Белоруссии. В него был включен в том числе российский бизнесмен Михаил Гуцериев, чьи структуры занимаются проектом Нежинского комбината. Представители предпринимателя эту публикацию не комментировали.