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08:33, 02 сентября 2021

Московские власти, как пишет «Коммерсантъ», модернизируют систему распознавания лиц в интересах полиции

Московские власти, как пишет газета «Коммерсантъ», модернизируют систему распознавания лиц в интересах полиции. На это потратят 130 миллионов рублей. По сведениям издания, после этого с помощью городских видеокамер можно будет не только находить преступников, но и вычислять маршруты их передвижения, а также предполагаемых сообщников. Эксперты, в свою очередь, опасаются, что в базу данных попадут, в том числе, и обычные граждане, а позже информация о них может оказаться в открытым доступе.


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