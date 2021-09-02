Московские власти, как пишет «Коммерсантъ», модернизируют систему распознавания лиц в интересах полиции

Московские власти, как пишет газета «Коммерсантъ», модернизируют систему распознавания лиц в интересах полиции. На это потратят 130 миллионов рублей. По сведениям издания, после этого с помощью городских видеокамер можно будет не только находить преступников, но и вычислять маршруты их передвижения, а также предполагаемых сообщников. Эксперты, в свою очередь, опасаются, что в базу данных попадут, в том числе, и обычные граждане, а позже информация о них может оказаться в открытым доступе.
Самое обсуждаемое
+ 01:13 «Стали говорить «Лавров оправдывает преступления сталинизма». Это подло» «Те, кто требуют воспринимать Сталина как абсолютное зло, кто требует рассматривать его и Гитлера единственными виновниками Второй мировой войны, тем самым хотят поставить на одну доску нашу страну и тех, кто ставил целью завоевать Европу…»
Чего сейчас удивляться, что аудитория узнала об источниках вашего финансирования? Именно эти СМИ так любят публиковать персональную информацию и копаться в чужих финансах, включая разоблачения собственных же коллег. Теперь и про вас узнали важные вещи — вас в том числе финансируют из-за рубежа…