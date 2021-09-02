Верховный суд России собирается проверить дело карельского историка Юрия Дмитриева. Он запросил материалы, – говорится в карточке дела на сайте инстанции. В прошлом году Дмитриева приговорили к 13 годам колонии строгого режима по обвинению в насильственных действиях в отношении приемной дочери. До этого историка, который изучал места захоронений жертв массовых репрессии в Карелии, оправдали по обвинениям в изготовлении детской порнографии и развратных действиях. Сам Дмитриев обвинения отвергал. Он уверен, что его преследуют за его профессиональную деятельность.