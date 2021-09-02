США, по словам Зеленского, готовы ввести санкции против газопровода «Северный поток-2»

США, по словам президента Украины Владимира Зеленского, готовы ввести санкции против газопровода «Северный поток-2». Это произойдет в случае энергетических проблем у Киева. Такие гарантии американский лидер Джо Байден лично дал на переговорах с Зеленским, – сказал украинский руководитель по итогам встречи. Помимо газопровода президенты обсуждали тему Крыма, причем, по словам украинского лидера, в разных аспектах. В Белом доме подтвердили, что не собираются признавать присоединение полуострова к России.
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Чего сейчас удивляться, что аудитория узнала об источниках вашего финансирования? Именно эти СМИ так любят публиковать персональную информацию и копаться в чужих финансах, включая разоблачения собственных же коллег. Теперь и про вас узнали важные вещи — вас в том числе финансируют из-за рубежа…