США, по словам Зеленского, готовы ввести санкции против газопровода «Северный поток-2»

США, по словам президента Украины Владимира Зеленского, готовы ввести санкции против газопровода «Северный поток-2». Это произойдет в случае энергетических проблем у Киева. Такие гарантии американский лидер Джо Байден лично дал на переговорах с Зеленским, – сказал украинский руководитель по итогам встречи. Помимо газопровода президенты обсуждали тему Крыма, причем, по словам украинского лидера, в разных аспектах. В Белом доме подтвердили, что не собираются признавать присоединение полуострова к России.