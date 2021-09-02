Россия продолжает делить первое место с Хорватией после очной встречи отборочного турнира Чемпионата Мира по футболу

Карпин перекроил привычную для его предшественника Станислава Черчесова схему с габаритным нападающим на острие. Более того, в составе не оказалось вообще ни одного форварда, что, впрочем, не значило, что команда не собирается атаковать. Три легких игрока – Ионов, Миранчук и Захарян — выглядели вполне свежо. Единственный стоящий момент в первом тайме был у Арсена Захаряна, но вратарь его удар отбил. Что же до юного динамовца, то на день дебюта моложе его в свое время был только Игорь Акинфеев. Равенство сохранилось и во втором тайме. При не слишком яркой игре голов команды так и не забили 0-0. После матча Валерий Карпин сказал, что при тех условиях, в которых оказалась команда и новой непривычной для игроков схеме, результат можно считать нормальным. Россияне по-прежнему делят первое место в группе с хорватами, которые лидируют по дополнительным показателям.

Следующий матч отборочного цикла Чемпионата мира сборная России проведет на выезде против команды Кипра 4 сентября.