Джо Байден объявил чрезвычайное положение в штате Калифорния. Там с 14 августа продолжается пожара «Калдор». По данным департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии, огонь охватил территорию площадью свыше 84 тыс. гектаров и локализован всего на 23%.