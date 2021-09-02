Ситуацию в Афганистане планируют обсудить сегодня министры иностранных дел стран-членов ЕС. В первую очередь речь пойдет о дальнейшей финансовой помощи.

Средства, которые Европа готова была выделить прежнему руководству Афганистана на развитие и гуманитарные цели пока что остаются замороженными. Для того, чтобы Кабул мог на них рассчитывать, новые власти страны должны выполнить ряд условий, поясняют в Брюсселе. И одно из главных — соблюдение прав человека в Афганистане. Тем не менее на встрече в Словении будет подробно рассматриваться вопрос в том числе размораживания экономической помощи центральноазиатскому государству, приводит агентство ТАСС слова представителя внешнеполитической службы Евросоюза. Между тем пока Евросоюз не намерен пересматривать свой санкционный список в отношении членов запрещенной в России террористической группировки «Талибан». Какие-либо изменения здесь возможны, если руководство движения по-другому будет подходить к вопросам как общих прав, так и прав женщин и меньшинств.

Ранее Евросоюз зарезервировал 1 млрд. евро в качестве финансовой помощи Афганистану.