На Паралимпиаде в Токио выступила тхэквондистка Закия Худадади

Ранее она была вывезена из Афганистана, где власть захватило радикальное движение «Талибан»*. 22-летняя спортсменка стала второй женщиной в истории Афганистана, принявшей участие в Паралимпиаде, а также первой афганской тхэквондисткой на Играх. Она уступила в поединке 1⁄ 8 финала представительнице Узбекистана Зиёдахон Исаковой. 31 августа на токийской Паралимпиаде в прыжках в длину выступил 26-летний афганский легкоатлет Хоссейн Расули, который ранее был также эвакуирован из своей страны. Расули занял последнее, 13-е место.

*Признано террористическим и запрещено в РФ