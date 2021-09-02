Программа туристического кешбэка будет работать в 2022 году только на низкий сезон, исключая новогодние праздники и летний период. Как сообщила на ВЭФ глава Ростуризма Зарина Догузова, примерные окна поездок — с 15 января по конец апреля и с 1 октября по середину декабря. Период с мая по сентябрь, как высокий туристический сезон, по программе кешбэка стимулировать не планируется, — пояснила она.
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