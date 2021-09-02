Восточный экономический форум начинается сегодня во Владивостоке

В этом году форум пройдёт в смешанном формате. Некоторые участники присоединятся к нему через интернет или видеосвязь, для этого в Сеуле, Токио и Шанхае были организованы отдельные студии. Другие приедут очно на остров Русский во Владивостоке, на котором это мероприятие проходило и в предыдущие разы.

Ожидается, что всего в экономическом форуме поучаствуют около четырёх тысяч человек. Он будет посвящён — «Новым возможностям Дальнего Востока в меняющемся мире». В деловой программе перечислены самые разные темы от перспектив рынка труда и драгметаллов до антикризисной стратегии в медицине.

На это мероприятие, как обычно, приедет президент Владимир Путин. Заседание с его участием запланировано на пятницу. К нему же присоединяться президенты Казахстана и Монголии. Вчера агентство «Киодо» сообщило, что премьер-министр Японии был готов лично посетить форум, однако, он так и не получил приглашения от российской стороны.

Восточный экономический форум проводят с 2015-ого года. Исключение составил 2020-ый, когда мероприятие отменили из-за пандемии.