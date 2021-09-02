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07:02, 02 сентября 2021

Комиссия Совфеда по предотвращению иностранного вмешательства во внутренние дела страны обсудит итоговый отчет

Комиссия Совета Федерации по предотвращению иностранного вмешательства во внутренние дела страны обсудит итоговый отчет.

Мероприятие решено провести в форме «круглого стола». К руководителю комиссии Андрею Климову присоединятся несколько экспертов. Сам доклад планируется выпустить в ноябре. И немало внимания, по словам сенатор Климова, будет уделено тому, что члены комиссии считают иностранным вмешательством в думские выборы. Оппоненты российских властей из-за рубежа, уверен Климов, будут настаивать на нелегитимности самого голосования, а также говорить, что не признают их результаты, передает агентство ТАСС. В то же время он уверен, что подобная кампания в качестве конечной цели имеет не нынешнее голосование, а то, что состоится через три года – президентские выборы. Члены комиссии, по словам ее руководителя, все лето отслеживали попытки вмешаться в думские выборы извне.

Кроме того, еще весной Климов говорил о планах к сентябрю подготовить список опасных для России цифровых ресурсов.


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