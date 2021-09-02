Комиссия Совфеда по предотвращению иностранного вмешательства во внутренние дела страны обсудит итоговый отчет

Комиссия Совета Федерации по предотвращению иностранного вмешательства во внутренние дела страны обсудит итоговый отчет.

Мероприятие решено провести в форме «круглого стола». К руководителю комиссии Андрею Климову присоединятся несколько экспертов. Сам доклад планируется выпустить в ноябре. И немало внимания, по словам сенатор Климова, будет уделено тому, что члены комиссии считают иностранным вмешательством в думские выборы. Оппоненты российских властей из-за рубежа, уверен Климов, будут настаивать на нелегитимности самого голосования, а также говорить, что не признают их результаты, передает агентство ТАСС. В то же время он уверен, что подобная кампания в качестве конечной цели имеет не нынешнее голосование, а то, что состоится через три года – президентские выборы. Члены комиссии, по словам ее руководителя, все лето отслеживали попытки вмешаться в думские выборы извне.

Кроме того, еще весной Климов говорил о планах к сентябрю подготовить список опасных для России цифровых ресурсов.