Сегодня в России начинается перечисление пенсионерам единовременной выплаты в 10 тыс. рублей

Как ранее сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, эти деньги переведут боле чем 43-м млн получателей пенсий. С инициативой такой прибавки ранее выступил Владимир Путин, объяснив, что инфляция «съедает» пенсионные накопления граждан.