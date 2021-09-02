К концу сентября у ООН закончится продовольствие для афганцев

Об этом предупредил координатор гуманитарной помощи в Афганистане Рамиз Алакбаров. По его словам, Афганистан находится на грани гуманитарной катастрофы. Координатор рассказал, что кабульский аэропорт закрыт, но ООН и ее партнерские организации пока находят другие пути доставки помощи.



Министры иностранных дел Евросоюза должны сегодня обсудить возможные условия для размораживания европейской экономической помощи Афганистану. Ранее мирные жители страны жаловались на закрытие и ненормированную работу учреждений, необходимых для нормальной жизни.

При этом Евросоюз не намерен пересматривать свой санкционный список в отношении членов движения «Талибан», которое в России признано террористическим и запрещено.