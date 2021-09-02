ВС запросил материалы дела карельского правозащитника Юрия Дмитриева

Верховный суд Карелии приговорил его к 13 годам колонии строгого режима по обвинению в сексуальном насилии над ребенком. Это решение глава карельского «Мемориала»* обжаловал.

Верховный суд России является вышестоящей инстанцией, имеющей право изменить решение нижестоящей вплоть до вынесения оправдательного приговора. Дмитриев известен как один из создателей мемориала в Сандормохе — месте захоронения жертв политических репрессий в Карелии. В защиту Дмитриева ранее выступили Союз журналистов Карелии и известные в России общественные деятели.

*признан в РФ НКО-иноагентом