Комиссия по расследованию катастрофы самолета Ил-112В закончит работу к 17 сентября

Об этом сообщил председатель комиссии, замглавы Минпромторга Олег Бочаров. Единственный летный образец новейшего легкого военно-транспортного самолета потерпел крушение 17 августа. Он рухнул в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы в подмосковной Кубинке. На борту находился экипаж из трех человек, все они погибли.