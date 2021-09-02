Премьер-министр Японии не примет участия в нынешнем Восточном экономическом форуме и не выступит с видеообращением

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга не примет участия в нынешнем Восточном экономическом форуме и не будет выступать с видеообращением. Об этом сообщил в Токио генеральный секретарь кабинета

министров Кацунобу Като. По его словам, Суга не получал приглашения на этот форум.