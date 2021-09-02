В Измайловском суде Москвы сегодня продолжится рассмотрение дела против бывшего схиигумена Сергия

Его предъявили обвинения по нескольким уголовным статьям, в том числе в доведении до самоубийства.

Приступить к рассмотрению дела по существу попытаются уже во второй раз. Предыдущее заседание перенесли из-за того, что в суд не приехал представитель потерпевшей стороны. В этой роли выступает Екатеринбургская епархия РПЦ.

На прошлых слушаниях Следственный комитет зачитал обвинительное заключение, которое касалось разных эпизодов. По версии ведомства основатель Среднеуральского женского монастыря незаконно препятствовал проведению религиозных обрядов, когда фактически захватил территорию общины. С этим же связаны обвинения в самоуправстве. Также, следователи отмечали, что бывший схиигумен публично склонял к самоубийству не менее десяти монахинь. Те же призывы, по мнению сотрудников СК, прозвучали и в одной из распространённых в интернете видеозаписей проповеди экс-настоятеля монастыря.

Сам он вины не признает. Бывший схиигумен Сергий находится под арестом с декабря.

Летом прошлого года основатель монастыря был отлучён от церкви. Руководство РПУ обвинило его в нарушении священнической присяги и целого ряда правил. До этого бывший священнослужитель не признавал существование пандемии и проклинал тех, кто требует соблюдать антиковидные ограничения.