Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального официально прекратил существование

Согласно Единому госреестру юрлиц, ликвидация Фонда произошла еще 31 августа. Как только об этом стало известно, экс-глава организации Иван Жданов направил в Минюст заявление с просьбой исключить ФБК из реестра НКО-иноагентов, так его больше не существует. В документе Жданов отметил, что внесение Фонда в список было заведомо незаконным, а сейчас настал тот редкий момент, когда министр юстиции Константин Чуйченко сможет принять законное решение. В реестр ФБК внесли в список осенью 2019 года. Этим летом Фонд признали экстремистской организацией, как и другие структуры Навального. Госдума, тем временем, приняла закон, запрещающий членам и сторонникам признанных экстремистскими организаций участвовать в выборах любого уровня. Это инициативу СМИ называют «законом против ФБК». В отношении бывших сотрудников фонда возбуждены уголовные дела.

Большинство соратников Навального уехали за границу. Сам оппозиционер находится в колонии, где отбывает срок по делу «Ив Роше». Зимние протесты в его поддержку стали самыми массовыми за последние годы. На них было задержано несколько тысяч человек.

За время своего существования ФБК опубликовал десятки расследований о коррупции среди высокопоставленных чиновников. Самыми резонансными стали фильмы «Чайка», «он вам не Димон», а также «Дворец для Путина. История самой большой взятки».