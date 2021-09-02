Россия сыграла вничью Хорватией в отборочном матче ЧМ 2022 года.

Встреча в «Лужниках завершилась со счетом 0:0. Матч стал первым для сборной России под руководством главного тренера Валерия Карпина. В турнирной таблице группы H лидирует сборная Хорватии, набрав по итогам четырех матчей 7 очков. Второе место с таким же числом очков занимает команда России, третье – сборная Словакии (6 очков). В следующем туре 4 сентября российская команда на выезде сыграет со сборной Кипра.