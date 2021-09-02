Полицейские задержали подозреваемого в стрельбе в школе в американском Уинстон-Салеме.

Об этом сообщается в заявлении шерифа округа Форсайт. Личность злоумышленника не раскрывается. Ранее власти города подтвердили смерть одного ученика, Получившего огнестрельные ранения. Телекомпания Эй-би-си сообщала со ссылкой на источники, что стрельбу открыл, вероятно, один из учеников. В результате инцидента никто больше не пострадал.