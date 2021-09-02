К концу сентября у ООН закончится продовольствие для афганцев.

Об этом предупредил координатор гуманитарной помощи в Афганистане Рамиз Алакбаров. По его словам, Афганистан находится на грани гуманитарной катастрофы. Координатор рассказал, что кабульский аэропорт закрыт, но ООН и ее партнерские организации пока находят другие пути доставки помощи.