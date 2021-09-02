На территорию США доставлены около 24 тыс. афганцев, эвакуированных из Кабула.

Об этом сообщает интернет издание Axios со ссылкой на официального представителя Госдепа Неда Прайса. По его словам, из 31 тыс. эвакуированных в США с 17 по 31 августа, граждане Афганистана составляют 77%. До сих пор Белый дом не называл точное число афганцев, доставленных в США.