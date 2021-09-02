Директор одного из институтов МГТУ «Станкин» Григорий Зусев отправлен под домашний арест.

По сведениям ТАСС, он был задержан по подозрению в многомиллионных хищениях инвестиционных средств. В отношении Зусева возбуждено уголовное дело по ст. о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие ходатайствовало о заключении Зусева под стражу, но суд избрал ему более мягкую меру пресечения. По словам источника агентства, по мере расследования сумма ущерба может возрасти до 500 млн рублей. Официальных комментариев органов следствия и вуза пока не было. «Станкин» является одним из девяти системообразующих вузов страны.
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