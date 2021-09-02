Оплату проезда в мос. метро посредством распознавания лиц запустят с 15 октября.

Это пообещал мэр столицы Сергей Собянин. А еще, по словам мэра, с 1 сентября в Москве сделали бесплатными пересадки между автобусами, электробусами и трамваями в течение 90 минут с начала поездки. Для этого пассажиру нужно привязать карту «Тройка» к личному кабинету в приложении «Метро Москвы» или на сайте метрополитена. Бесплатная пересадка будет подключена в течение 12 часов.
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