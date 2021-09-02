Только 5% всех вторичных санкций США было введено за нарушение антироссийских рестрикций.

Такую оценку привели в своем докладе эксперты Центра новой американской безопасности. Вторичные американские санкции касаются компаний и персон, которые работают за пределами юрисдикции США, но нарушают принятые в Америке законодательные нормы. Больше всего вторичных санкций было введено против иностранных компаний за сотрудничество с Ираном и КНДР.