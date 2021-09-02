Ни одна из стран ЕС не согласилась принять беженцев из Афганистана.

Об этом на форуме по стратегической безопасности в Словении сообщил председатель Европарламента Давид Сассоли. По его словам, страны Евросоюза при эвакуации вывозили афганцев, которые сотрудничали с ними, и их семьи, «но ни у кого не хватило смелости предложить убежище тем, чья жизнь все еще находится в опасности». 31 августа, совет ЕС пообещал усилить поддержку третьим странам, которые будут принимать большое число беженцев.
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