Ни одна из стран ЕС не согласилась принять беженцев из Афганистана.

Об этом на форуме по стратегической безопасности в Словении сообщил председатель Европарламента Давид Сассоли. По его словам, страны Евросоюза при эвакуации вывозили афганцев, которые сотрудничали с ними, и их семьи, «но ни у кого не хватило смелости предложить убежище тем, чья жизнь все еще находится в опасности». 31 августа, совет ЕС пообещал усилить поддержку третьим странам, которые будут принимать большое число беженцев.