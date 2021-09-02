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04:06, 02 сентября 2021

Запрет на производство одноразовых пластиковых товаров может быть введен в России через два года.

Об этом ТАСС на полях ВЭФ заявил глава компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев. Именно столько времени, по его словам, потребуется на создание мощностей для производства альтернативных товаров. Ранее РЭО подготовила список из 28 одноразовых пластиковых товаров и упаковки, рекомендованных к запрету в стране.


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