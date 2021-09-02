Владимир Зеленский утверждает, что заручился гарантиями Джо Байдена по поводу СП-2.

По итогам переговоров в БД он сказал, что президент США лично пообещал ему ввести санкции против газопровода, если Россия будет создавать Украине энергетические проблемы. Такую позицию президент Украины назвал «большой победой», однако отметил, что этот вопрос нужно обсуждать далее.
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+ 01:13 «Стали говорить «Лавров оправдывает преступления сталинизма». Это подло» «Те, кто требуют воспринимать Сталина как абсолютное зло, кто требует рассматривать его и Гитлера единственными виновниками Второй мировой войны, тем самым хотят поставить на одну доску нашу страну и тех, кто ставил целью завоевать Европу…»
Чего сейчас удивляться, что аудитория узнала об источниках вашего финансирования? Именно эти СМИ так любят публиковать персональную информацию и копаться в чужих финансах, включая разоблачения собственных же коллег. Теперь и про вас узнали важные вещи — вас в том числе финансируют из-за рубежа…