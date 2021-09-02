Владимир Зеленский утверждает, что заручился гарантиями Джо Байдена по поводу СП-2.

По итогам переговоров в БД он сказал, что президент США лично пообещал ему ввести санкции против газопровода, если Россия будет создавать Украине энергетические проблемы. Такую позицию президент Украины назвал «большой победой», однако отметил, что этот вопрос нужно обсуждать далее.