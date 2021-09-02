В США расследуют инцидент с отклонением от курса частного космолета Virgin Galactic.

По сведениям журнала «Нью Йоркер», в ходе суборбитального полета 11 июля при снижении корабль отклонился от заданного курса, что грозило ему аварийной посадкой. На борту спускаемой капсулы Unity-22 находился основатель Virgin Galactic миллиардер Ричард Брэнсон. По данным журнала, в кабине пилотов загорелась красная лампочка, предупреждающая об отклонении от заданного курса, однако полет не был прерван.