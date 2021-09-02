Фонд борьбы с коррупцией* прекратил существование как юридическое лицо.

Согласно данным на сайте ФНС, ФБК был ликвидирован 31 августа. Бывший директор ФБК Иван Жданов заявил, что в связи с ликвидацией организации он подал заявление на имя министра юстиции Константина Чуйченко об исключении ее из списка «иноагентов». ФБК и другие организации, связанные с Навальным, были признаны «экстремистскими».

*признан иноагентом