В правительстве не видят рисков роста цен на бензин.

Во всяком случае, так утверждает вице-премьер Александр Новак. Напротив, по его словам, есть вероятность снижения стоимости этого вида топлива осенью. Он пояснил, что экспорт бензина сократился почти до нуля, хотя правительство и не вводило запретов. Основной экспортер — компания «Сургутнефтегаз» — поставляет весь объем бензина на внутренний рынок.