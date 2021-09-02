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02:12, 02 сентября 2021

Одну из школ Хабаровска проверит управление образования города.

На линейке первого сентября учительница школы исполнила танец живота. Видео выступления появилось в соцсетях. Городские власти сочли такое поведение педагога недопустимым и неуместным на празднике, посвященном Дню знаний. По словам начальника управления Татьяны Матвеенковой, «под сомнение поставлена концепция воспитательной работы всей школы».


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