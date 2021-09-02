Власти Германии обвинили сотрудника охранной компании в шпионаже на Россию.

Как сообщает France 24, в 2017 году подозреваемый, якобы передал российскому военному атташе план зданий немецкого парламента. Известно, что компания, в которой работал охранник, заключила контракт с Бундестагом. В прошлом подозреваемый служил в армии ГДР. Ранее в августе прокуратора Германии задержала британца, заподозрив его в шпионаже на Россию.